TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı? Sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi, yüz binlerce kişinin gündeminde... Ev sahibi olmak isteyenler bu fırsattan bir an evvel yararlanmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı" sorusu ağustos ayı ile birlikte hızlandı.
TOKİ 250 bin konut projesi ihaleleri haziran ayında sona erdi. Bu tarihten itibaren başvuruların başlayıp başlamadığı kontrol edilmeye başlandı. Yatay mimari modeliyle inşa edilecek konutlara rağbet bir hayli yoğun. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen yüz binler başvurularını bir an öce tamamlamak istiyor. Her gün artan soru ise "TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı" şeklinde...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları hakkında şu dakika itibarıyla bir duyuru gelmedi. Önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklama yapması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak