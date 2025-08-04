TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı? Sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ 250 bin konut projesi ihaleleri haziran ayında sona erdi. Bu tarihten itibaren başvuruların başlayıp başlamadığı kontrol edilmeye başlandı. Yatay mimari modeliyle inşa edilecek konutlara rağbet bir hayli yoğun. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen yüz binler başvurularını bir an öce tamamlamak istiyor. Her gün artan soru ise "TOKİ 250 bin konut projesi başladı mı" şeklinde...

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları hakkında şu dakika itibarıyla bir duyuru gelmedi. Önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklama yapması bekleniyor.

Başvuru şartları nedir?

TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek

Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması

18 yaşını doldurmuş olmak