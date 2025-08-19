TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman?

Yüz binlerce kişi, "kira öder gibi ev sahibi olma" hayaliyle her gün TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitelerini takip ediyor. 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri öğrenilmek isteniyor. Peki tarihler açıklandı mı?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

19 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için duyuru geçilmiş değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu ay içinde açıklama yapması bekleniyor.

Başvuru şartları nedir?

TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek

Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması

18 yaşını doldurmuş olmak