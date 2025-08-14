TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Cumhuriyet tarihin en büyük projesi olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ile ilgili duyuru hala yapılmadı. Günler ilerledikçe heyecan ve sabırsızlık artıyor. Sosyal medya ve arama motorlarına sıkça gelen soru ise "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman" oluyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

14 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için duyuru geçilmiş değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu ay içinde açıklama yapması bekleniyor.

Başvuru şartları nedir?

TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek

Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması

18 yaşını doldurmuş olmak