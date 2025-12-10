TOKİ, 37 ilde 252 taşınmazı satışa çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu illerde toplam 252 taşınmazı açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Kurumdan alınan bilgilere göre söz konusu taşınmazlar, 25 Aralık’ta düzenlenecek ihale ile alıcılarla buluşturulacak.

37 ilde satılacak

Satışa çıkarılan taşınmazlar; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova’da bulunuyor.

Açık artırmada taşınmazlar talebe göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Antalya’nın Aksu ilçesindeki bir arsa ise yine açık artırma yoluyla kiralanacak.

Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsa ve sosyal tesis niteliğindeki alanlara farklı ödeme seçenekleriyle sahip olabilecek. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanırken, vadeli alımlarda yüzde 25 peşinatla 48 ay, yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleri sunulacak.

Açık artırmalar, 25 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımla yapılacak. İnternet üzerinden çevrim içi katılım da mümkün olacak.

Satışa ilişkin tüm detaylara "www.toki.gov.tr” ve "muzayede.emlakyonetim.com.tr” adreslerinden veya "444 84 34” numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.