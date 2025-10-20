TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? Şartlar ve koşullar nelerdir?

Yüz yılın projesi olan TOKİ 500 bin konut projesi için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Kira öder gibi ev sahibi olma hayali kuranlar projenin ayrıntılarına ulaşmaya çalışıyor. Özellikle merak edilen konu ise başvuru tarihleri... Bu sebeple "TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.

TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili açıklama yaparken net tarihi paylaşmadı. Bakan Kurum "İlk Evim Projesi’yle on binlerce aileyi ev sahibi yaptık. Şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin yeni konutu milletimizle buluşturacağız" dedi.