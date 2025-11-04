TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ: Sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

TOKİ tarafından yürütülecek dev sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 500 bin konutluk proje, büyük ilgiyle takip ediliyor. Başvuru tarihleri, şartları ve işlemlerin nasıl yapılacağı vatandaşların gündeminde. Şu sıralar sürekli olarak yöneltilen soruların başında "TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" geliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru tarihi

TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlattığı 500 bin sosyal konut projesinin takvimi belli oldu. Başvurular 10 Kasım 2025’te başlayacak ve 19 Aralık 2025’e kadar sürecek. Hak sahipliği kuraları 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Konutların ilk teslimleri Mart 2027 itibarıyla yapılacak.

Yüzde 10 peşinat, 240 ay vade

Projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Toplam 81 ilde hayata geçirilecek proje, yüksek kira ve konut fiyatlarını dengelemeyi amaçlıyor. Evler 55, 65 ve 80 metrekarelik olacak.

81 ilde inşa edilecek

Proje kapsamında İstanbul’da 100.000, Ankara’da 30.780, İzmir’de 21.520, Gaziantep’te 13.940, Konya’da 13.670, Şanlıurfa’da 13.190 ve Diyarbakır’da 12.170 konut inşa edilecek.

Başvuru koşulları

Projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin, eşi ve çocukları dahil olmak üzere üzerlerinde tapu bulunmaması gerekiyor.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul’da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olabilecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu koşuldan muaf tutulacak.

Başvuru yapılacak yerleşim yerinde en az bir yıldır ikamet etme şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için ise ikamet ya da nüfusa kayıt koşulu yeterli olacak.

Başvuru süreci ve teslimatlar

Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılacak. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru imkanı bulunacak. Mart 2027 itibarıyla teslimatlar başlayacak.

İstanbul’da kiralık sosyal konut modeli

İstanbul’da inşa edilecek 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık sosyal konut üretilecek. Bu konutlar piyasa rayicinin altında bedellerle kiraya verilecek. Kiralamalar 3 yıl süreyle geçerli olacak ve konutların bakımı, yönetimi ile denetimi TOKİ tarafından sağlanacak.

Ödeme planı

İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında satışa sunulacak. Aylık taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek.