TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesine 5 milyonu aşkın kişi başvurdu. Her bir aday şimdi kuraları bekliyor. Milyonlar büyük bir hayalle ev sahibi olmak isterken tarih araştırılıyor ve "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman" diye soruluyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?

TOKİ'den yapılan bilgilendirmede 500 bin konut projesine başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. İlk kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar sürecek.

Konutların ilk teslimleri Mart 2027 itibarıyla yapılacak.

Kura işlemleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri erişime açılacak. Vatandaşlar, sonuçlara iki farklı platform üzerinden ulaşabilecek:

TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapılabilecek.

Ayrıca e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak hak sahipliği bilgilerine ulaşılabilecek.

Ödeme planı

İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında satışa sunulacak. Aylık taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek.