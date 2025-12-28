TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesi için yapılan başvurular sonrası bekleyiş giderek artıyor. Türkiye genelinde aileler, kura takvimine odaklanmış durumda... Konu hakkında dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman" sorusu peş peşe geliyor.

TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. İlk Kura Adıyaman ili için gerçekleşecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de kura takvimi henüz belli olmadı.

Ödeme planları

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.