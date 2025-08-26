TOKİ, 81 ilde modern sığınak projesi başlatıyor

Savaş, afet ve nükleer risklere karşı harekete geçen TOKİ, Türkiye genelinde modern sığınak inşasına başladı.

Ortadoğu’da son dönemde artan savaş ve gerilimler üzerine Türkiye’nin mevcut sığınak altyapısı kabine toplantılarında masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, mevcut sığınakların yetersizliği tespit edilirken, İsrail, Japonya ve İsviçre’deki örnekler incelendi.

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında alınan karar doğrultusunda TOKİ, 81 ilde modern sığınak projelerine başlayacak.

Yeni sığınaklar, afet ve kriz anlarında hızla erişilebilecek, dayanıklı ve güvenli yapılar olarak planlanıyor. Böylece Türkiye’nin tüm bölgelerinde vatandaşların korunmasına yönelik altyapı güçlendirilmiş olacak.

Mevcut yönetmelik uygulanmıyor

Türkiye’de sığınak ihtiyacına yönelik ilk düzenlemeler 1987 tarihli Sığınak Yönetmeliği ile yapılmıştı. Belirli büyüklükteki binalarda sığınak zorunluluğu bulunsa da uygulamada bu alanların çoğu otopark veya depo olarak kullanılıyor. Yeni projeyle birlikte hem yönetmeliğin etkinliği artırılacak hem de standartlara uygun modern sığınakların hayata geçirilmesi sağlanacak.