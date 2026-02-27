Ankara'da yakın zamanda TOKİ kura heyecanı yaşanacak. TOKİ tarafından her hafta takvim belirlenirken Ankara'da ne zaman tören yapılacağı merak ediliyor. Yüz binler hak sahibi olmak isterken sıklıkla "TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta" sorusuna cevap aranıyor.

TOKİ Ankara kura tarihi henüz açıklanmış değil. Önümüzdeki hafta törenin yapılması bekleniyor.

TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.