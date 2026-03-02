TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri sona eriyor. Kura törenleri için artık çok az bir il kaldı. Ankara'da da çekiliş yakın zamanda yapılacak. Tarihi bilmeyenler sıkça "TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta" diye soruyor.

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre Ankara'da kuralar 3 Mart Salı günü gerçekleşecek.

Tören Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak fakat saati ise henüz belirtilmedi.

ANKARA KURAYA KABUL EDİLEN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ