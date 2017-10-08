TOKİ, Ayder için konferans düzenleyecek

08 Ekim 2017

TOKİ, Rize'nin ünlü yaylası Ayder'i yenilemek ve korumak için kamu, özel sektör, meslek odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanlarının katılımı ile 14-15 Ekim'de 'Arama Konferansı' düzenleyecek.

Ayder Yaylası'nda turizmin başlamasından bu yana plansız bir yapılaşma olduğunu vurgulayan ve burayı yenilerken korumacı bir anlayışla hareket edeceklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Ayder Yaylası yakın zamana kadar geleneksel mimari anlayışı içerisinde doğa ile uyumlu bulunurken, yeni yapılmış evler büyük oranda betonarme yapım tekniğinde geleneksel yapım karakterinden uzak olarak plansız bir şekilde inşa edilmiştir. Mevcut olanakları en iyi biçimde değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve durum parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır" dedi.

Gerçekleştirecek Arama Konferansı'na üniversitelerin, Karadeniz'in tüm dernek ve vakıflarının, vatandaşların katılacağını ifade eden Turan, "Ayder Yaylası'nda öncelikle hak sahiplerini, onların ne istediğini belirleyeceğiz. Bunun dışında turizm için gerekli ihtiyaçları netleştireceğiz. Orada termal su da var, dolayısıyla günübirlik kullanımları da dikkate alarak bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

Arama Konferansı'nın sonuçlarına göre yapılacak ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde çalıştay düzenleyeceklerini söyleyen Turan, çalıştay sonucunda projelere ilişkin kesin tespit ve kararların verileceğini söyledi.

Kaynak: DHA