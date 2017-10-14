TOKİ, Ayder Yaylası'nda incelemede bulundu

14 Ekim 2017

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Rize'nin Ayder Yaylası'nı yenilemek ve korumak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında bölgeye gelen 100 kişiden oluşan teknik heyet incelemede bulundu.

Yaylada inceleme yapan heyet üyeleri, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Ayder Yaylası'nın doğal sit alanı olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmanın çok geç kalınmış bir çalışma olduğunu belirten Tekinsoy, "Turizm destinasyonuna dönüşmüş olmasına rağmen, buranın halen bir planının olmaması kabul edilir değil." dedi.

Tekinsoy, kesinlikle "Biz yaptık oldu, bunu kabul edin." gibi bir yaklaşım içinde olmadıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi katılımcı bir yaklaşım söz konusu olacak. Genel Müdürlüğümüzün çalıştığı yerler hep turistik alanlar. Burayı görünce insanın içi burkuluyor. Tamamında da maalesef bir perişanlık söz konusu. Bu alanların tamamı 20 yıl önceki büyükşehirlerimizin durumunu andırıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen belediyecilik anlayışı ile büyükşehirlerimiz bugün çok farklı bir noktaya geldi. Bugün de turizm destinasyonlarında bunu yapmanın zamanı geldi."

Buralarda da planlama yapacaklarını anlatan Tekinsoy, "Buralar dünyanın en güzel ortamları fakat bakımsız, plansız ve sahipsiz durumda. Bugün buralara devlet sahip çıkıyor. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burada bizim medeniyetimize uygun bir tarz oluşturmanın peşindeyiz. Modern mimari yansıması söz konusu olmayacak. Kendi medeniyetimizin eseri sayılabilecek bir proje çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Hak sahipleri bu projenin en değerli paydaşlarıdır"

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise "Arama Konferansı" adı altında çalışma yaptıklarını söyledi.

Ellerinde bir proje olmadığını ifade eden Konyalıoğlu, "Olsa zaten vatandaşlarımızla paylaşırız. Konferansla, bu projeyi önümüze gelecek bilgilerle, belgelerle ve vatandaşlarla istişare ederek, nasıl bir proje yapmamız gerektiği arayışı amaçlanıyor. Konferans sonucunda bir takım etkinlikler, çalıştaylar ve alt komitelerle bunu projelendirme ve kentsel tasarım aşamasına geçireceğiz." dedi.

Konyalıoğlu, projenin her aşamasında hak sahiplerinin sürecin içerisinde olacağını belirterek, "Hak sahiplerinin yönlendirmesi ve talepleri doğrultusunda bu süreç geliştirilecek. Bundan herkes emin olsun." diye konuştu.

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlıkın talimatları ile TOKİ önderliğinde beş bakanlığın da içinde bulunduğu çalışma olduğunu vurgulayan Konyalıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan vatandaşları sürmek, uzaklaştırmak ve kamulaştırmak gibi bir amacımız yok ve olamaz. Burada nitelikli ve gelecek nesillere güvenli, sağlıklı ve turizm amacına hizmet edebilecek bir projeyi nasıl yaparız onun amacındayız. Amacımız bu yöreyi tanımak, görmeyen insanlara tanıtmak. Vatandaşlarımız üçüncü kişi ve kurumlarla veya taraflardan alacağı bilgilere değil TOKİ, Çalıhemşin Belediyesi ve Rize Valiliğinin söylemlerine itibar etsin. Basında yer veriliyor, 'TOKİ Ayder Yaylası'na müdahale edecek, Ayder Yaylası'na girecek'. Burada katlı TOKİ konutları zaten düşünülemez. Buraya öyle bir şey yapılması mümkün değil. Öyle bir şey de düşünülmüyor. Burada vatandaşların görüşleri ve ve fikirleri doğrultusunda bir proje tasarlanacak. Ona göre hayata geçireceğiz. Yanılgılara kapılmayalım. Hak sahipleri bu projenin en değerli paydaşlarıdır. Bu proje Türkiye'ye ve dünyaya emsal nitelikte olacak."

Proje Koordinatörü Bilge Hakan Açıl, mevcut plansızlığı ve programsız gelişmesi sonucu yaylayı yavaş yavaş eriyen, yok olan noktada gördüklerini dile getirerek, "Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla Ayder Yaylası yeniden eski güzelliğine kavuşacak ve dünya turizmine hitap edecek noktada olacak." dedi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yörenin Karadeniz'in turizminde lokomotifi yerlerden olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırladık. Üç özellikli bir yayla. Hem termal turizm merkezi, hem kış turizm merkezi hem de Kaçkar Dağları turizm merkezi olarak adlandırılan bir yer. Çocuklarımıza ve geleceğimize sorunsuz bir Ayder Yaylası bırakmak için bu çalışma çok önemli." diye konuştu.

Yayla sakinlerinden Hatice Aktuğ ise adeta her kafan bir ses çıktığına işaret ederek, "Kimi 'Ayder Yaylası yerle bir olacak', Kimisi ise 'Sizi buradan kovacaklar.' diyor. Bugün bizi bilgilendirdiler ve rahatladık. Uykularımız kaçıyordu şimdi içimiz rahat." ifadelerini kullandı.

İncelemelerini tamamlayan heyet üyeleri, bölgeden ayrıldı.

Turan: Kaçak yapıların önüne geçilmeli

Öte yandan TOKİ Başkanı Ergün Turan yaptığı yazılı açıklamada, Rize'nin ünlü yaylası Ayder'i yenilemek ve korumak için yarın Rize'de "Arama Konferansı" yapılacağını kaydetti.

Kamu ve özel sektör, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının el ele vererek başta Ayder olmak üzere kapsamlı bir "Yayla Projesi" oluşturulması öncesinde analiz ve değerlendirme süreci başlattıklarını ifade eden Turan, "Bu Arama Konferansı, Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'nin hazırlık süreçlerinden sadece biri olacaktır. Buradan çıkan sonuçlar daha sonra yapılacak bir çalıştayda ele alınıp süreç olgunlaştırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, projenin gerçekleşmesi için sorumluluk alacaklarını, çalışmanın ülkede plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacağının altını çizerek, bugüne kadar bu büyüklükte planlanmış bir yayla projesinin bulunmadığını aktardı.

"1 milyon metrekare alanda çalışma yürütülecek"

Ayder'de yaklaşık 1 milyon metrekare alanda bir proje çalışması yürütüleceğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Ayder Yaylası alanının tamamı 1'inci, 2'nci ve 3'üncü derece doğal sitlerden oluşmakta, turizm bölgesi, milli park ve yayla olmakla birlikte kadastro görmüş bir yerleşim alanıdır. Ayder'de yaptığımız ön tespitlere göre 639 adet parselden 262 tanesi üzerinde yapı bulunmaktadır. 2 tescilli, 98 korunması gerekli yapı olup geri kalan tüm yapılar kaçaktır. Arama Konferansı ile projeye yönelik çeşitli vizyon ve yaklaşımlar gündeme getireceklerdir."

Turan, Ayder'de turizm adına yapılanların da turizm açısından bir tehdit oluşturmaya başladığına dikkati çekerek, "Bu kaçak yapıların önüne geçilebilmesi ve geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm yaşanması halinde bölge turizm açısından yeniden bir cazibe merkezi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her türlü ekolojik hassasiyetler göz önüne alınacak"

Bütün ön yargı ve tutumlardan uzak durarak, bu projenin bölgenin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek nitelikte, insan ve doğa ilişkisinin ön planda tutulduğu, kendi kendini koruyan ve geliştiren bir planlama ve proje olmasını arzuladıklarını bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Ayder'in tamamına ilişkin kentsel tasarım ve mimari projeler geliştirilecek. Yapılacak yeni yapılar, düşük katlı ve yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilecek. Ayder'in, kentsel yenilemeden farklı birçok boyutu vardır. Bunları hassasiyetle gözeteceğiz. TOKİ için bu proje, özellikleri itibarıyla üstlendiğimiz ve üzerinde çalıştığımız en yeni bir projedir ve her türlü ekolojik hassasiyetler göz önüne alınacaktır."

Kaynak: AA