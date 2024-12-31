TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur: "70 bin 451 konutu hak sahiplerine teslim ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, TOKİ olarak bugüne kadar 1 milyon 495 bin 526 konut inşa ettiklerini, 2024'te 205 bin 729 konutun ihalesini yaptıklarını ve 70 bin 451 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini duyurdu.

Sungur ayrıca, 45 ilde 108 kentsel dönüşüm ve yenileme projesinin yürütüldüğünü, bugüne kadar 226 bin 267 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 73 bin konut için plan, proje ve inşa sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Sosyal konut kampanyaları

Mustafa Levent Sungur, vatandaşların ev sahibi olması için son beş yılda toplam 400 bin konutluk üç sosyal konut kampanyası başlattıklarını anımsatarak şunları söyledi:

"50, 100 ve 250 bin olarak açıkladığımız sosyal konut kampanyalarımıza yaklaşık 6,9 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 56 bin 358 konutun ihalesi tamamlandı. 38 bin 768 konut ise hak sahiplerine teslim edilmiştir. 100 bin sosyal konut projesinde 97 bin 25 konutun ihalesini yaparken, 48 bin 666 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik."

250 bin sosyal konut kampanyasında ise 96 bin 192 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini bildiren Sungur, 7 bin 727 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, kalan bütün konutların ise ihale tarihlerinin açıklandığını söyledi.

"9 bin 427 sosyal donatı uygulamasını başlattık"

Sungur, 2024 yılı içerisinde 9 bin 427 sosyal donatı uygulamasını başlattıklarını belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Toplam 48 bin 592 sosyal donatı ve kamu hizmet binası inşa ettik. Bunlar içerisinde, 30 bin 470 derslik kapasiteli 1444 okul, 26 üniversite, 997 spor salonu, 220 yurt ve pansiyon, 270 hastane, 100 sağlık ocağı, 2 bin 558 ticari iş yeri, 47 kütüphane, 1122 cami, 382 kamu hizmet binası, 21 stadyum ile 10 bin 814 sanayi sitesi yer alıyor."

"258 bin 354 konutun ihalesi tamamlandı"

TOKİ Başkanı Sungur, 11 şehirde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde TOKİ olarak 258 bin 354 konutun ihalesinin tamamlandığını, 121 bin 545 konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

Sungur ayrıca, "Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da 201 bin konutun teslimi gerçekleşecek. Böylelikle sadece TOKİ olarak 143 bin 417 konut, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve EKGYO eliyle üretilen konutlarla birlikte 201 bin konut vatandaşlarımıza teslim edilecektir." dedi.

"Yaklaşık yüzde 8,8'i TOKİ projelerinde çalışıyor"

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis sürecinin başladığı bilgisini paylaşan Mustafa Levent Sungur, Temmuz 2025 itibarıyla tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanacağını bildirdi.

TOKİ'nin inşaat sektöründe 250 alt sektör ve istihdamı destekleyerek ekonomiye katkı verdiğini, şantiyelerde şu an aktif olarak 160 bin kişinin çalıştığını belirten Sungur, "Böylelikle inşaat sektöründe istihdam edilen toplam personelin yaklaşık yüzde 8,8'i TOKİ projelerinde çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.