TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi...

Sosyal konut projesine yönelik başvurular sürerken vatandaşların gündeminde kura süreci yer alıyor. Ev hayali kuranlar bir an evvel kuraların çekilmesini isterken tarihler konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?

TOKİ'den yapılan bilgilendirmede 500 bin konut projesine başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. İlk kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar sürecek.

Konutların ilk teslimleri Mart 2027 itibarıyla yapılacak.

Ödeme planı

İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında satışa sunulacak. Aylık taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek.