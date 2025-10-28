TOKİ başvurusu sandı, dolandırıcıların ağına düştü

Samsun'da yaşayan ve asgari ücretle geçinen bir genç kız, internet aramasında karşılaştığı sahte TOKİ başvuru sayfası üzerinden dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Genç kız, iki farklı işlemle toplam 35 bin TL'yi kimliği belirsiz kişilerin hesabına gönderdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden 29 yaşındaki R.S.'nin başına geldi. Alınan bilgilere göre, R.S., 27 Ekim tarihinde internet üzerinden "TOKİ ev başvurusu" araması yaparken, karşısına çıkan yanıltıcı bir web sitesinin kurbanı oldu.

Genç kız, sahte olarak tasarlanmış e-Devlet ve TOKİ sitelerine yönlendirildi ve buraya kendi T.C. kimlik numarası ile şifresini girerek sisteme giriş yaptı. Dolandırıcıların belirlediği IBAN numaralarına, TOKİ başvurusu için gerekli olduğu belirtilen tutarlarda para transferi gerçekleştirdi.R.S., ilk işlemde 19 bin 200 TL, ikinci işlemde ise 15 bin 800 TL olmak üzere, toplamda 35 bin TL'yi "Mehmet Karabulut" ismine kayıtlı bir hesaba gönderdi.

Dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu

Bir süre sonra kullandığı sistemin sahte olduğunu fark eden R.S., dolandırıldığını anlayınca Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu bildirdi ve şikâyetçi oldu.