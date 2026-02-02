TOKİ ELAZIĞ KURA CANLI İZLE: Elazığ 3 bin 825 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ Elazığ kura çekimi bugün yapılıyor. 3 bin 825 konut sahibini bulacak. Başvuru yapan on binler heyecanla canlı yayını izlemek istiyor. Öte yandan kurayı kaçıranlar da "Elazığ 3 bin 825 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
TOKİ kura takvimi açıklandı ve haftanın ilk gününde Elazığ için kura çekilişi yapılacak. Kura saat 11.00'de başlayacak ve vatandaşlar çekilişi canlı izlemek istiyor. Diğer yandan ise sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. İşte detaylar...
Elazığ TOKİ kura çekimi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11.00'de başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Elazığ ili için planlanan sosyal konut projesi kapsamında ilçeler ve konut sayıları şu şekilde:
Merkez: 2500 konut
Merkez (Akçakiraz): 200 konut
Merkez (Yazıkonak): 25 konut
Merkez (Yurtbaşı): 45 konut
Ağın: 30 konut
Alacakaya: 110 konut
Arıcak: 180 konut
Baskil: 50 konut
Karakoçan: 100 konut
Keban: 40 konut
Kovancılar: 225 konut
Maden: 50 konut
Palu: 173 konut
Palu (Beyhan): 47 konut
Sivrice: 50 konut