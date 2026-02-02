TOKİ ELAZIĞ KURA CANLI İZLE: Elazığ 3 bin 825 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura takvimi açıklandı ve haftanın ilk gününde Elazığ için kura çekilişi yapılacak. Kura saat 11.00'de başlayacak ve vatandaşlar çekilişi canlı izlemek istiyor. Diğer yandan ise sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. İşte detaylar...

TOKİ ELAZIĞ KURA CANLI İZLE

Elazığ TOKİ kura çekimi Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 11.00'de başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.

Elazığ ili için planlanan sosyal konut projesi kapsamında ilçeler ve konut sayıları şu şekilde:

Merkez: 2500 konut

Merkez (Akçakiraz): 200 konut

Merkez (Yazıkonak): 25 konut

Merkez (Yurtbaşı): 45 konut

Ağın: 30 konut

Alacakaya: 110 konut

Arıcak: 180 konut

Baskil: 50 konut

Karakoçan: 100 konut

Keban: 40 konut

Kovancılar: 225 konut

Maden: 50 konut

Palu: 173 konut

Palu (Beyhan): 47 konut

Sivrice: 50 konut