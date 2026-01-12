TOKİ Gümüşhane kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Gümüşhane 940 sosyal konut projesi için bugün kura töreni düzenlendi. Zanlı yayında hak sahipleri belli oldu. Kurayı kaçıranlar şimdi resmi sonuçları öğrenmek için çaba sarf ediyor. Peki, sonuçlar ilan edildi mi?

TOKİ Gümüşhane kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Gümüşhane kura çekimi Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kura yaklışık 40 dakika sürerken resmi sonuçlar henüz yüklenmedi. Akşam saatlerinde sonuçların erişime açıklması bekleniyor.

Kura çekimi, 15 Ocak'ta Artvin ve Rize, 17 Ocak'ta ise Erzurum ve Malatya ile devam edecek.