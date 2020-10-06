TOKİ indirim kampanyası başlıyor

06 Ekim 2020

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) indirim kampanyası yapacağını duyurdu. TOKİ indirim kampanyası ile borcunu erken ödeyerek tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim yapacak.

Bu yıl ikincisi hayata geçirilecek TOKİ indirim kampanyası başvuruları 21 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. İş yeri ve konut alıcıları TOKİ indirim kampanyası başvurularını 19 Kasım 2020 tarihine kadar yapabilecekler. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Bütün borcunu kapatmayacak vatandaşlar da TOKİ indirim kampanyasından yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatmayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme üzerinden yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kimler yararlanamayacak?

TOKİ indirim kampanyasından kimlerin yararlanamayacağı da belli oldu.

Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.