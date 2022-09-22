TOKİ indirim kampanyası nedir? TOKİ sosyal konutlar için indirim geliyor

TOKİ indirim kampanyası açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklardan başvuru bedeli olarak 500 TL alınacak. Proje için başvurular 5 kategoride olacak.

İlk kategori "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" olurken, ikinci kategori "En az %40 engelli vatandaşlar", üçüncü kategori "Emekli vatandaşlar", dördüncü kategori "Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlar", son kategori ise "Diğer alıcı adayları" şeklinde olacak.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;