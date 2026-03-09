TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları, isim listesi yayımlandı mı?

İstanbullular inşa edilecek 100 bin konut için TOKİ'ye başvuruda bulundular. Yüzyılın konut projesinde kura çekimleri sona eriyor. Bugün Muğla için tören yapılacak ve İstanbul beklenecek. Yeni hafta ile birlikte "TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman" sorusu tırmanmış durumda...

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Yeni hafta ile birlikte TOKİ'nin kura takvimini açıklaması bekleniyordu fakat beklenen olmadı. İstanbul için henüz bir tarih belirtilmedi. Bu hafta sona ermeden duyuru yapılması bekleniyor.

Öte yandan başvurusu kabul edilenlerin isim listesi de yayımlanmadı.

TOKİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ