TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kura çekimi ne zaman, nihai liste açıklandı mı?

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kura çekimi ne zaman?
TOKİ kura çekimlerinde sona doğru geliniyor. Artık sayılı iller için kura düzenlenecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de tören tarihi belli olmazken milyonlar araştırma içerisinde... Yoğun şekilde "Kura çekimi ne zaman, nihai liste belli oldu mu" sorusu geliyor.
Yüz binlerce vatandaş TOKİ kuraları sonrası hak sahibi oldu. Kura törenlerinin büyük bir kısmı gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler belirlenmedi. Bu üç büyük ilde yaşayanlar TOKİ'den gelecek duyuruya odaklanmış durumda... Her gün sıklıkla gelen soru "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman" oluyor.
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Topu Konut İdaresi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kura tarihini açıklamadı. Üç büyükşehirde kuraların şubat ayının son haftasında çekilmesi bekleniyor.
Bu haftaki kura takvimi
19 Şubat Diyarbakır
20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat Bursa