TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kura çekimi ne zaman, nihai liste açıklandı mı?

Yüz binlerce vatandaş TOKİ kuraları sonrası hak sahibi oldu. Kura törenlerinin büyük bir kısmı gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler belirlenmedi. Bu üç büyük ilde yaşayanlar TOKİ'den gelecek duyuruya odaklanmış durumda... Her gün sıklıkla gelen soru "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman" oluyor.

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Topu Konut İdaresi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kura tarihini açıklamadı. Üç büyükşehirde kuraların şubat ayının son haftasında çekilmesi bekleniyor.

Bu haftaki kura takvimi

19 Şubat Diyarbakır

20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep

21 Şubat Bursa