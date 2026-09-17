TOKİ İstanbul konut - daire belirleme kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ işbirliği ile hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde bu yıl kuralar sonucu hak sahipleri belli oldu. İsmi açıklananlar daireleri kavuşmak için gün sayarken hangi dairenin kendilerine çıktığını da öğrenmek istiyor. Her gün giderek artan soru "TOKİ İstanbul konut - daire belirleme kurası ne zaman çekilecek" oluyor.

TOKİ İstanbul konut - daire belirleme kurası ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ve TOKİ'den henüz konuya dair bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde bir duyuru yapılması bekleniyor.

Kura takvimi netleştiğinde çekilişler Noter huzurunda ve TOKİ'nin resmi sosyal medya/YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

Kura çekildikten hemen sonra hak sahipleri daire bilgilerine e-Devlet ("TOKİ Kura Sonucu Sorgulama") ve toki.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.