TOKİ İstanbul kura çekimi 3. gün canlı izle: Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbulluların haftalardır beklediği kura çekimi 25 Nisan'da başladı ve bugün tamamlanıyor. Yüz binler sonuç için nefeslerini tutarken bugün 3. gün ve Youtube canlı yayın linki sorgulanıyor.

500 bin sosyal konut İstanbul hak sahipleri belirleme kurası bugün saat 10.00'da başlıyor.

Kura sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?

Kura sonuçlarının akşam saatlerinde yayımlanması bekleniyor. Yoğunluk durumuna göre yarın da açıklanabilir.

Kura çekilişi sonrası yayımlanan isim listeleri, iki farklı platform üzerinden erişime açılıyor. İlk olarak TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar görüntülenebiliyor. Ayrıca e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden de T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak hak sahipliği durumu kontrol edilebiliyor.