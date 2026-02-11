TOKİ İstanbul Kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları ve nihai liste ilan edildi mi?

İstanbul TOKİ kura takvimi için gözler Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... Bu hafta yine tarihler netleşmezken beklentiler her geçen gün artıyor. 100 bin hak sahibini belirleyecek kura sabırsızlıkla beklenirken gündemden düşmeyen soru "TOKİ İstanbul Kura çekimi ne zaman" şeklinde...

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul için 3 ayrı kura çekimi gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çekiliş tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Beklentiler kuraların şubat ayının son haftasında çekileceği yönünde...

Kura yapılacak iller şöyle:

11 Şubat - Çankırı

12 Şubat - Bolu

13 Şubat - Tekirdağ

13 Şubat - Balıkesir