TOKİ İstanbul Kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları ve nihai liste ilan edildi mi?
TOKİ çok uygun fiyata ve ödeme koşulu ile 500 bin sosyal konut projesini başlattı. Vatandaşlar bu imkandan yararlanmak için başvurularını yaptı. Her gün belirlenen illerde tören düzenleniyor. İstanbul'a henüz sıra gelmezken en çok başvuru yapan ilin kura tarihi araştırılıyor. Vatandaşların ortak sorusu "TOKİ İstanbul Kura çekimi ne zaman" oluyor.
İstanbul TOKİ kura takvimi için gözler Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... Bu hafta yine tarihler netleşmezken beklentiler her geçen gün artıyor. 100 bin hak sahibini belirleyecek kura sabırsızlıkla beklenirken gündemden düşmeyen soru "TOKİ İstanbul Kura çekimi ne zaman" şeklinde...
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul için 3 ayrı kura çekimi gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çekiliş tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Beklentiler kuraların şubat ayının son haftasında çekileceği yönünde...
Kura yapılacak iller şöyle:
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir