TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? Başvuru ve nihai liste hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ’nin konut projelerinde gözler yeniden kura takvimine çevrildi. Her hafta güncellenen çekiliş programında yeni iller sıraya girerken, İstanbul’daki başvuru sahipleri de sürece dair bilgiler almak istiyor. Her gün "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiliyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul 100 bin konut kura çekimi için resmi açıklama henüz yapılmazken kuraların 9-12 Mart tarihleri arasında çekilmesi bekleniyor. Başvuru sonuçlarının da mart ayının ilk haftası duyurulması öngörülüyor.

İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.