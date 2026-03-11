TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecan dorukta... Dün akşam saatlerinde kabul edilenlerin isim listesi yayımlanırken kura tarihi araması bugün gündem oldu. Konu sıkça araştırılırken yeni bir duyuru geldi. Ayrıntıları öğrenmeye çalışanlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada İstanbul'da kuraların bayramdan sonra çekileceğini duyurdu.

Başvurusu kabul edilenlerin isim listesi için tıklayınız

İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.