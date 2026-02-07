TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ başvuru sonuçları ile nihai liste yayımlandı mı?

İstanbul'da TOKİ 100 bin konut için başvuru yapan milyonlar sürekli olarak TOKİ'nin resmi sitesini kontrol ediyor. Takvim ile ilgili yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. İstanbullular sürekli olarak "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

İstanbul TOKİ başvuru sonuçları ile nihai liste yayımlanmadı. TOKİ'den kura takvimi de paylaşımı gelmedi. Beklentiler kuraların 9-12 Mart tarihinde çekilmesi yönünde...

İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.