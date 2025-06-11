Yüz binlerce vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi için hazırlıklar sürüyor. 250 bin konutu kapsayan bu dev kampanya, barınma sorununa kalıcı çözüm arayan geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. Günler ilerledikçe "Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler olacak?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Peki, başvuru süreciyle ilgili yeni bir gelişme var mı?

TOKİ sosyal konut başvuru tarihi belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. 7 Kasım 2024’te başlayan ihale sürecinin Haziran 2025 sonunda tamamlanması öngörülürken, başvuruların da bu tarihe paralel olarak Haziran sonunda ya da Temmuz ayının hemen başında alınmaya başlaması bekleniyor.

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.

Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.