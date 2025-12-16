TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ: 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihten sonra kura tarihleri beklenecek. Sabırsızlık her geçen gün artıyor. Milyonların kaderini belirleyecek olan kuraların tarihi sıkça araştırıyor ve "TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu art arda geliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.