TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uygun maliyetli konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar, süreç ilerledikçe kura gününe daha fazla odaklanıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar, resmi tarihin açıklanmasını beklerken, en çok merak edilen konu “Toki kura çekimi ne zaman düzenlenecek” şeklinde öne çıkıyor.

Toki kura çekimi ne zaman?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Ödeme planı

İstanbul dışındaki illerde 1+1 dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, 2+1 konutların fiyat aralığı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Bu projelerde aylık taksit tutarları 6 bin 750 TL’den başlayan seviyelerde olacak.

İstanbul’da ise 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. 2+1 dairelerde ise fiyat skalası 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında olacak. Aylık ödemeler, 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişen taksitler üzerinden yapılacak.