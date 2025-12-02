TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca vatandaşın hayali olan, uygun maliyetli konutlarda kura tarihi bekleniyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular sürerken işlemleri tamamlayanlar kura tarihine odaklandı. Tam tarihi bilmeyenlerin sıkça başvurduğu soru "TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.

TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ'den gelen resmi açıklamaya göre, 500 bin konutluk projeye müracaatlar 19 Aralık tarihine kadar kabul edilmeye devam edecek. Kuraların ilk aşaması 29 Aralık'ta başlayacak ve bu yoğun süreç 27 Şubat'a kadar sürecek.

Konutların hak sahiplerine ilk teslimatları Mart 2027'den itibaren gerçekleştirilecek.

Ödeme planı

İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında satışa sunulacak. Aylık taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek.