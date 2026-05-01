TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?

Yüz yılın projesi 500 bin sosyal konut kampanyası sona erdi. Son çekiliş İstanbul'da yapıldı ve 100 bin kişi hak sahibi oldu. Yüz binler ise deyim yerindeyse eli boş döndü. Şimdi konut sahibi olamayanlar para iadesinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor.

TOKİ başvuru iade kaç gün içinde yapılacak?

İstanbullular için kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade süreci başlıyor. Gözler 3 Mayıs Pazartesi veya 4 Mayıs Salı gününde olacak.

İade ücretini ATM, şube ya da mobil bankacılık üzerinden alabilirsiniz.