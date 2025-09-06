TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor: Kimler faydalanabilecek? İşte tarih ve şartlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin uzun süredir beklenen indirim kampanyasının detaylarını açıkladı.

Bakan Kurum’un duyurusuna göre, TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül 2025’te başlayacak ve 17 Ekim 2025’te sona erecek.

Kimler faydalanabilecek?

Kampanyadan, satışı 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödemesi devam eden 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısı yararlanabilecek.

* Borcunu tamamen kapatanlar, kalan borç üzerinden yüzde 25 indirim alacak.

* Borcunun tamamını kapatamayacak olanlar, ödedikleri miktarın en az yüzde 25’ini ödeyerek kısmi indirimden faydalanabilecek.

* Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak.

Kredi desteği

Borcunu kapatarak indirimden faydalanmak isteyenler, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek.

Bakan Kurum, kampanyanın hem konut hem de işyeri alıcıları için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, vatandaşları belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaya çağırdı.