TOKİ'den 15 ilde 5 bin 899 konutun anahtarı teslimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut hamleleri kapsamında geçen ay Türkiye genelinde inşaatı tamamlanan 5 bin 899 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Mayıs ayında gerçekleştirilen teslimatlar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 15 şehirde yapıldı.

TOKİ’nin sosyal konut projeleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlıyor. Bu kapsamda hem kırsal hem de kentsel bölgelerde konut ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Teslim edilen konutlar, radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak inşa edildi. Bu yöntemle depreme karşı yüksek dayanıklılık sağlanırken, yatay mimari anlayışıyla da mahalle kültürünü yansıtan yapılar ortaya çıkarıldı.

Yeni yaşam alanlarında sadece konutlar değil, sosyal donatılar da dikkat çekiyor. Projelerde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor sahaları, dinlenme alanları ve geniş peyzaj düzenlemeleriyle sosyal yaşam destekleniyor.

TOKİ, sosyal konut üretiminde güvenli yapılaşma ile sosyal bütünleşmeyi bir araya getirerek Türkiye’nin dört bir yanında yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.