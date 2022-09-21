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TOKİ'den indirim kampanyası: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TOKİ'den ev alanlar için indirim kampanyası açıklayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak" ifadelerini kullandı.

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