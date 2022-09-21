TOKİ'den indirim kampanyası: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TOKİ'den ev alanlar için indirim kampanyası açıklayacak.
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak" ifadelerini kullandı.
Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yarın açıklayacak.— Murat KURUM (@murat_kurum) September 21, 2022
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.