TOKİ’den sahte sosyal konut sitelerine uyarı: Resmî site dışında hiçbir başvuru geçerli değil

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “500 bin sosyal konut” projesine ilişkin resmi başvuru detayları açıklanmadan önce, sahte web siteleri aracılığıyla vatandaşlardan “başvuru ücreti” talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan “resmî başvuru portalı” görünümlü internet siteleri, TOKİ’nin logosunu ve e-Devlet arayüzünü taklit ederek kişisel verileri ve banka bilgilerini hedef aldı.

TOKİ, yaptığı açıklamada, vatandaşların yalnızca resmî internet sitesi (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54) ve onaylı sosyal medya hesapları üzerinden işlem yapmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler, e-Devlet ve TOKİ sayfalarını taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yalnızca resmî kanallar kullanılmalı; yetkili bankalar dışında hiçbir kişi veya kuruma ödeme yapılmamalıdır. Söz konusu girişimlerle ilgili yasal süreç başlatılmıştır.”

Uzmanlardan uyarı: “IBAN’la ödeme yapılmaz”

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre siber güvenlik uzmanları, sahte başvuru sayfaları üzerinden kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirilebildiğine dikkat çekerek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

* TOKİ başvuruları sadece www.toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden yapılır.

* Bireysel IBAN’a EFT/havale ile ödeme yapılmaz; yalnızca yetkili kamu bankaları aracılığıyla işlem yapılır.

* SMS, e-posta veya sosyal medya bağlantılarına itibar edilmemelidir.

* e-Devlet bağlantısının güvenli olduğundan emin olunmalı; adres çubuğunda “https://www.turkiye.gov.tr” ibaresi aranmalıdır.