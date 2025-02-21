Tokyo misilleme hazırlığında: Japonya, Trump’ın gümrük vergilerine karşı strateji belirliyor

Japonya, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25 gümrük vergisi getiren kararına karşı nasıl bir yanıt vereceğini belirlemek için iş dünyasıyla istişarelere başlıyor. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, çelik, alüminyum ve otomobil sektörlerinden temsilcilerle bir araya geleceklerini ve alınabilecek olası önlemleri değerlendireceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle ithal çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulama kararı aldı. Ayrıca ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik "ayna tarifeler" getireceğini ve otomobil ithalatına yönelik yeni vergilerin 2 Nisan civarında yürürlüğe girebileceğini açıkladı. Bu gelişme, Japonya'nın önemli ihracat kalemlerinden biri olan otomotiv sektörü için kritik bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Bakan Muto, Japonya’nın ABD’ye nasıl bir karşılık vereceğini belirlerken endüstri temsilcilerinin görüşlerine önem verdiklerini vurguladı. Bu doğrultuda, özellikle tarifelerden doğrudan etkilenecek sektörlerle bir toplantı düzenleneceğini söyledi. Japon hükümeti, ABD’nin ek vergilerine yönelik resmi bir yanıt geliştirmek için iş dünyasının önerilerini dikkate almayı hedefliyor.

Muto ayrıca, ABD ile doğrudan görüşmeler yapmak üzere en kısa sürede Washington’a ziyaret planladığını belirtti. Japonya’nın, müttefiki ABD ile ticaret ilişkilerini koruma çabası içinde olduğu, ancak ek vergilerin ekonomik etkilerini minimize etmek için de farklı stratejileri değerlendirdiği ifade ediliyor.

Japonya’nın misilleme adımları arasında, ABD’den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi koymak veya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde hukuki süreç başlatmak gibi seçenekler yer alabilir. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda Japonya’nın izleyeceği yol haritasının netleşmesi bekleniyor.