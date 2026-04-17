Tom Barrack'tan Türkiye'ye övgü: Bölgenin en önemli dinamolarından biri

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasıyla 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Diplomasinin kritik rolüne dikkat çekti

Diplomasinin, dünya genelinde yaşanan zorlu ve sarsıcı gelişmeler arasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Barrack, "Her gün kendilerinden bir şeyler öğrendiğim bu diplomatlar kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları önleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler kurmak için oradalar. Bu yüzden bence bu iki gün son derece önemli." ifadelerini kullandı.

“Burada olmaktan heyecan duyuyorum”

Küresel ölçekte pek çok karmaşık ve belirsiz gelişmenin yaşandığını dile getiren Barrack, bu nedenle forumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "burada olmaktan, dinlemekten, öğrenmekten ve küçük de olsa yardımcı olmaktan heyecan duyduğunu" söyledi.

Suriye için “diplomasi deneyimi” vurgusu

ADF'nin Suriye açısından taşıdığı öneme ilişkin bir soruya yanıt veren Barrack, "Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu. Kimsenin gerçekten tahmin etmediği veya beklemediği, bölgeden, Amerika'dan, müttefiklerden ve kendini arayan bir kültürden işbirliği içeren kuantum bir hareket." dedi.

“Suriye bir laboratuvar”

Barrack, Orta Doğu'da toplumların hoşgörü, saygı, tevazu ve anlayış arayışında olduğunu belirterek bu değerlerin aile, toplum, kabile, din ve ulus gibi yapılardan beslendiğini ifade etti. "Bence Suriye, diyalog ve işbirliğinin işe yarayıp yaramadığını denememiz için harika bir laboratuvar ve şu ana kadar harika bir iş çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye övgü dolu sözler

Türkiye hakkında da olumlu ifadeler kullanan Barrack, "Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi, bölgenin en önemli dinamolarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var" sözleriyle Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti.