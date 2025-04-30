TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün toplu ulaşım bedava mı? Otobüs, metro, metrobüs tramvay, Marmaray ücretsiz mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı bugün birçok ilde kutlanacak. İşçiler meydanlarda etkinlikler düzenleyecek. Bayram nedeniyle bazı soruları da cevap aranıyor. Yoğun şekilde "1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu yöneltiliyor.

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs günlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz yapılacak.