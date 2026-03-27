Toplu taşımada ücretsiz kullanım uzadı: Kimler faydalanacak?

Gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları, toplu taşıma hizmetlerinden 2027 sonuna kadar ücretsiz yararlanmayı sürdürecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.