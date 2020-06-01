Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

01 Haziran 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek.

81 ilin valiliğine gönderilen genelgede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;

- İlgi Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,

- Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi.

- Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin yine toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesine karar verilmiştir.