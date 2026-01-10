Toplu ulaşıma Süper Kupa ayarı: Marmaray ve metro kapatılacak

Süper Kupa'da final heyecanı İstanbul’da ulaşım düzenlemelerini de beraberinde getirdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın, valiliğin uyarısı sonrası 18.45’e alınmasıyla birlikte güvenlik önlemleri nedeniyle bazı Marmaray ve metro duraklarının geçici olarak kapatılacağı da açıklandı.

Metro İstanbul’un resmi hesabından yapılan duyuruda, Türkiye Süper Kupa Finali nedeniyle İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın 15.00 ile 00.00 saatleri arasında işletmeye kapatılacağı bildirildi.

Taraftarlar stadyuma nasıl ulaşacak?

Açıklamada, M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy ile Ziya Gökalp istasyonları arasında yolcular için İETT otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi. Taraftarların stada ulaşımına ilişkin detaylar ise şu şekilde paylaşıldı:

"Galatasaray taraftarı için M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M3 Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu'nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu'na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır.

Taraftarların buluşma noktaları...

Fenerbahçe taraftarları için M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonları buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M9 Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonlarında yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır."

Öte yandan İETT, maç günü bölgede hizmet veren 304 mevcut sefere ek olarak 250 ilave sefer planlandığını, ayrıca metrobüs hattında da 200 ek seferin devreye alınacağını açıkladı.

Marmaray'dan da duyuru yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı işletmesinde olan Marmaray ise 14.00-18.00 saatleri arasında Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatılacak.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği'nin almış olduğu kararla, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak 2025 Süper Kupa Finali futbol müsabakasının erkene çekilmesi sonucu alınan tedbirler kapsamında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü, saat 14.00-18.00 arasında;

Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatılacaktır."