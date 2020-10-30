Toplum Yararına Programına şoförler de dahil olacak

30 Ekim 2020

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye İş Kurumu, COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğinin de Toplum Yararına Program kapsamına dahil edilmesine karar verdi.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’ne geçici 9’uncu madde eklendi. Buna göre, COVID-19 salgını sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararı Programı düzenlenebilecek.

TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde istihdamında zorluk çeken işsizlerin çevre temizliği, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi işlerde geçici olarak çalıştırılmalarını içeriyor.

TYP kapsamında yaptırılan işler şunlar:

a) Çevre temizliği.

b) Kamusal altyapının yenilenmesi.

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi.

ç) Bakım onarım ve temizlik işleri yapılması.

d) Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması.

e) Ağaçlandırma.

f) Park düzenlemeleri.

g) Vadi ve dere ıslahı.

ğ) Erozyon engelleme çalışmaları.

Toplum Yararına Program; “İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını amaçlayan ve bunlara geçici gelir desteği sağlayan programları” şeklinde tanımlanıyor.