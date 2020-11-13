Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı 26 Kasım'da başlayacak

Uluslararası BPW İstanbul - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği'nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı, 26 Kasım'da yapılacak açılışla başlayacak.

BPW İstanbul Başkanı Selda Alemdar Dinçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliği gidermek üzere birçok alanda çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu çalışmalarımızdan en önemlilerinden bir tanesi ise Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini ekim ayında dernek olarak imzalamanın hemen arkasından tasarladığımız birçok farklı projeden bir tanesi olan, 26 Kasım'da Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü/haftasında açılışını yapacağımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı." dedi.

Dinçer açıklamasında, "Bu program dahilinde savunuculuk kaslarımızı geliştirmek üzere ulusal ve uluslararası anlaşmalar, kadın emeği, cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadına şiddetin önlenmesi ve İstanbul sözleşmesi, yönetim kurulunda temsil gibi en önemli konularda hem ulusal hem de uluslararası akademisyenleri, hem de bu konularda projeler üreten firma yetkililerini dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BPW’nin 2017-2020 uluslararası teması olan, “Empowering Women to Realize the Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak İçin Kadınları Güçlendirmek) konusuna da somut katkı vermek üzere düzenlenecek olan program, Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü/haftası ile başlayarak, ayda 1-2 seminer şeklinde gerçekleşip 8 Mart 2021 Dünya Emekçi Kadınlar günü/haftasında tamamlanacak.

İletişim ve kayıt için http://bpwistanbul.org/ adresi ziyaret edilebilir.