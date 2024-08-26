Toplumsal Fayda Ödülleri 2024 başvuruları sürüyor

DÜNYA Gazetesi; özel sektör şirketlerinin, kamu ve yerel yönetimlerin, ulusal ve yerel çapta gerçekleştirdiği başarılı sosyal sorumluluk projelerini, gönüllülük çalışmalarını ve sosyal girişimleri değerlendirmeyi amaçladığı ‘Toplumsal Fayda Ödülleri’nin ilkini 2023 yılında hayata geçirdi. İlk yılında büyük ilgi gören ve 200’e yakın projenin başvurduğu yarışmaya bu yıl yeni kategoriler de eklendi.

8 ana kategori yer alıyor

DÜNYA Gazetesi’nin Türk medya tarihinde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ‘Toplumsal Fayda Ödülleri’ kapsamında; topluma değer katan projeler, kurumsal gönüllülük çalışmaları, sosyal girişimler, sosyal medya çalışmaları, toplumsal fayda yaratan kreatif çalışmalar, sürdürülebilirlik projeleri, yerel ve uluslararası çalışmalar olmak üzere 8 ana kategori ve çeşitli alt kategoriler yer alıyor.

Yarışmaya 27 Ekim’e kadar yapılacak başvurular, aralarında iş dünyası temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler, sosyal girişimciler, toplumsal fikir önderleri ve medya mensuplarının bulunduğu uzman bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Ödüller 28 Kasım’da sahiplerini bulacak

Başvuruların, www.toplumsal-faydaodulu.com sitesinden yapıldığı yarışmada, jüri takdiriyle belirlenen ‘Jüri Özel Ödülü’ ve ‘Sürdürülebilir Fayda Özel Ödülleri’ de verilecek. Toplumsal Fayda Ödülleri; 28 Kasım’da Hilton İstanbul Maslak’ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.