Toplumsal Fayda Ödülleri ikinci kez farkındalığı artırdı

DÜNYA Gazetesi’nin özel sek­tör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal projele­ri, girişimleri ve çalışmaları değerlen­dirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri ikin­ci kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 7 ana kategori ve ana kategorile­rin altındaki 40 alt kategori olmak üze­re toplam 200’ü aşkın projenin başvu­ru yaptığı yarışmaya 114 farklı kurum projeleriyle katıldı. Yarışmanın ‘büyük ödülü’ Gelecek Turizmde Projesi ile Anadolu Efes’e verildi.

Sunuculuğunu Başak Şengül’ün yaptığı ödül gecesinin sponsorları ara­sında Fu Yapı, Hilton İstanbul Maslak, Sanko Holding, Trendyol, Turkcell, Dalgakıran, Değişim Grup, Hepsibura­da, Kontek Enerji, Kurukahveci Meh­met Efendi, Lignify, Türk Telekom, Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Lydia Holding yer aldı. Ödül töreninin açılı­şında konuşan DÜNYA Gazetesi Ya­zarı Burcu Kösem, bu ve benzeri ödül törenlerinin şirketlerde duyarlılık ve empati yeteneğini artırdığını belirte­rek, “Aslında bu yarışmaya başvuran tüm kurumlar birer ödülü hak ediyor. Küresel iklim krizinin ete kemiğe bü­ründüğü bu ortamda daha fazla sosyal sorumluluk projesinin hayata geçme­sini temenni ediyorum” ifadesini kul­landı.

“Vatanın ve toplumun faydasına olan her şey DÜNYA’yı ilgilendirir

DÜNYA Gazetesi Yazarı Burcu Kö­sem açılışta yaptığı konuşmada, “Sos­yal sorumluluk kapsamında firmala­rın çabası, verdikleri emek ve ayırdık­ları bütçe itibarıyla gerçekten takdir edilmesi gereken bir çaba. Çevre başta olmak üzere hepimizin sorumluluk ta­şıdığı başlıklarda firmaların bu çaba­larına çok ihtiyacımız var.

Ekonomi­nin ayrılmaz bir parçası olan ve bütün tarafsızlığı ile ‘İyi’ olanı kamuoyu ile buluşturan DÜNYA Gazetesi 44 yıldır firmaların bu yatırımlarını destekledi, katkı verdi ve takdir etti. Artık toplum­sal fayda ödülleri ile Dünya Gazetesi bu projeleri her yıl tarıyor, topluyor, kate­gorize ediyor ve ödüllendiriyor.

Benim de evladım gibi sevdiğim, bir ömür ver­diğim bu gazetenin en önemli misyo­nu da bu zaten. Her zaman iyi olanın yanında durmayı başarması. DÜNYA Gazetesi değerli Nezih Demirkent’in hepimizin kalbine işlediği memleket ve insan sevgisi ile işini yapmaya de­vam etmeli. Bu bir gazeteden beklenir mi demeyin? İnsanın, vatanın, çevre­nin, toplumun faydasına olan her şey DÜNYA Gazetesinden beklenir ve beklenmeli” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖDÜL ANADOLU EFES’İN

Tüm başvurular arasında en yüksek puanı alan Anadolu Efes, Gelecek Turizmde Projesi ile büyük ödülün sahibi oldu. Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim Müdürü Zümre Yıldırım ve Berivan Karadeniz ödülünü DÜNYA Gazetesi Yazarı Burcu Kösem’den aldı.

AFET YÖNETİMİ-Borusan Holding

Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü projesi ile Borusan Holding bu kategorinin kazananı oldu. Yarışmanın Jüri Başkanı, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Büşra Yılmaz Can’a ödülü takdim etti.

ÇEVRE-Anadolu Sigorta

Orman yangınlarını önlenmesi için mevcut yangın gözetleme kulelerinin yenilenmesi ve insansız yangın gözetleme kulelerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Ormanın Gözleri projesi ile Anadolu Sigorta bu kategoriyi kazandı. Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü ve Kurum Sözcüsü Berna Ergüntan ve Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik ekinden İlker Köklük, Meltem Okatan ve Levent Mumcu’ya ödüllerini jüri üyesi Arzu Çekirge Paksoy verdi.

ÇOCUK-Daikin Türkiye

Temiz Hava Elçileri projesi ile Daikin Türkiye bu kategorinin kazananı oldu. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Şefi Betül Keklik ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Alican Sezer’e ödülü takdim etti.

EĞİTİM-Türkiye İş Bankası

Bilim Kuşağı Atölyeleri projesi ile Türkiye İş Bankası ödüle layık görüldü. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, banka yetkililerine ödülü verdi.

ENGELLİ-Türk Telekom

Telefon Kütüphanesi Projesi ile Türk Telekom bu kategorinin kazananı oldu. İnci Haseki, Türk Telekom’dan Pınar Bayacan ve Sinem Kovancı’ya ödülü takdim etti.

ÜNİVERSİTELER Yaşar Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi İzmir’de İyilik Var Projesi ile ödülü kazandı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol, Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli’ye ödülü takdim etti.

KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK-Odaş

12 proje ile 2.709 gönüllü saatine ulaşan Odaş, projesi Odaş People ödülü kazandı. Burcu Kösem ödülü, Yasemin Aydınlar Elanur Şakir, Hüsamettin Çam ve Mustafa Kınacı’ya takdim etti.

YEREL DEĞERLER VE TURİZM-Gürok Grup

Aizanoi Antik Kenti’nde kazılara destek olan Aizanoi Antik Kent Desteği Projesi ile Gürok Grup ödül almaya layık görüldü. Hilton İstanbul Maslak Otel Müdürü Ayla Türedi Özkılıç, Gürok Grup Kurumsal İletişim Lideri Büşra Girer ve Kurumsal İletişim Yetkilisi Yağmur Yılmaz’a ödülü verdi.

SOSYAL İNOVASYON CarrefourSA Temiz Midye Dolma Projesi ile CarrefourSA ödül aldı. KAGİDER Başkan Yardımcısı Güzin İlker, CarrefourSA’dan Melis Karatay Ebin ve Mükerrem Onan’a ödülü verdi.

KURUM İŞ BİRLİĞİ Trendyol & UNDP

Yarının Köyleri Projesi ile Trendyol & UNDP bu kategoriyi kazandı. Yazar Arzu Çekirge Paksoy, Trendyol’dan Bilge Avcı ve Erman Öztürk’e ödülü takdim etti.

YARATICI GÖNÜLLÜLÜK-Vestel Beyaz Eşya

Vestel’le Kendin Yap projesi ile Vestel Beyaz Eşya ödül aldı. DÜNYA Gazetesi Yazarı, Fütürist, İş Stratejisti, Ufuk Tarhan, Vestel Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Volkan Akan’a ödülü takdim etti.

YERELDE İSTİHDAM Polat Makine

Kadınların önündeki engelleri kaldırarak için hayata geçirilen Kadınların Birleştirici Gücü Projesi ile Polat Makine bu kategorinin kazananı oldu. Değişim Grup’un CEO’su Ali Bayram, Polat Makina Genel Müdürü Mutlu Şahan’a ödülü takdim etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİKLERİ Boyner Holding

İyi İşler Projesi ile bu kategoriyi Boyner Holding kazandı. Yeşim Beyla, Boyner Kurumsal İletişim Direktörü Selen Tokcan Hacaloğlu, Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Didem Öztekin ve KAGİDER Başkan Yardımcısı Güzin İlker’e ödülü verdi.

YEREL STK’LAR-Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası

Kadın Girişimciler Kurulu’ndan 30 kadının gönüllü olarak kazı çalışmalarına katıldığı Tavşanlı Höyük’te Kadın Eli Projesi ile Tavşanlı TSO ödülü kazandı. DÜNYA Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin, Tavşanlı TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Kütahya TSO İl İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacı Şule Arslan Ozan’a ödülü takdim etti.

ULUSLARARASI PROJELER-TOGEMDER

Azerbaycan’da İkinci Karabağ Savaşı sonrası gazilere ve şehit yakınlarına psikososyal destek sağlamayı hedefleyen proje ile TOGEMDER bu kategorinin kazananı oldu. Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe Yazarı Arzu Çekirge Paksoy, ödülü TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen’e takdir edildi.

İKLİM KRİZİ Türkiye İş Bankası

Deniz Çayırları Projesi ile Türkiye İş Bankası bu kategoriyi kazandı. TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclis Başkan Yardımcısı Fügen Toksü ödülü Türkiye İş Bankası ve TÜDAV yetkililerine takdim etti.

KADIN-L’oreal Türkiye Bilim Kadınları İçin Projesi ile L’oreal Türkiye ödülün sahibi oldu. KAGİDER Başkan Yardımcısı Güzin İlker, L’oreal Türkiye Kurumsal İletişim ve Etkileşim Müdürü Müge Eyüpoğlu’na ödülü takdim etti.

KAMU KURULUŞLARI Vakıfbank

Türk voleyboluna desteği kesintisiz sürdürme hedefiyle yola çıkan Voleybol Okulları Projesi ile Vakıfbank bu kategorinin kazananı oldu. Törenin sponsorlarından Lignify’nin Başkanı Nukhet Rubin, Vakıfbank Spor Kulübü İletişim Uzmanı Başak Koç Özer’e ödülü takdim etti.

TOPLUMA DEĞER KATAN PROJE-Hepsiburada

Yoksullukla mücadele, yaşlılara yönelik farkındalık, mültecilerin toplumsal entegrasyonu, hayvan hakları, barınakların iyileştirilmesi gibi konularda fayda yaratan projelerin değerlendirildiği diğer kategorisinin kazananı ise Patili Dostlara Destek Projesi ile Hepsiburada oldu. TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclis Başkan Yardımcısı Fügen Toksü, Hepsiburada Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Kıdemli Müdürü Duygu Çavdar ve ekibinden Mana Posacı, Rumeysa Boyraz ve Beyzanur İyitütüncü‘ye ödülü takdim etti.

SPOR- İBB İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği

Çocuklara spor branşlarını tanıtmayı ve bilinçlendirmeyi hedefleyen İstanbul’un Spor Okulları Projesi ile İBB İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği bu kategorinin kazananı oldu. DÜNYA Gazetesi Reklam ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Sait Ravanoğlu, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Genel Müdürü İzzet Renay Onur’a ödülü takdim etti.

TOPLUMDA FAYDA YARATAN KURUMLAR Koton

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınlar için hayata geçen El Emeği Projesi ile Koton bu kategoriyi kazandı. Yeşim Beyla, Koton Medya ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Suna Sarıkurt’a ödülünü takdim etti.

YEREL YÖNETİMLER Gaziantep

TeknoGaraj Projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. Etkinliğin sponsorlarından Trendyol’un Sürdürülebilirlik ve sosyal Etki ekibinden Bilge Avcı, ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanı Hüseyin Ateş’e verdi.

KREATİF TOPLUMSAL FAYDA Communication Partner

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Organ ve Doku Bağışı Farkındalık Haftası” kapsamında; organ bağışı oranlarında yaşanan dramatik düşüşlere dikkat çekmek için hayata geçirdiği “İzin Ver, Yaşasın”/Organ Bağışı Haftası Toplumsal Farkındalık Kampanyası Projesi ile Communication Partner ödüyün sahibi oldu. Ödülü Toplumsal Fayda Ödülleri Organizasyon Komite Üyesi Serap Gökçebay, Communication Partner Ajans Başkan Yardımcısı Zeynep Varlıcan’a verdi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ-NHL Sağlık Lojistiği

Otizmli bireylerin çalışma hayatına katılımını hedefleyip, bağımsız birey olarak toplumda var olmalarını destekleyen Otizimli Bireyler Lojistikte projesi ile NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri ödüle layık görüldü. Ödülü UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Uzun’a verdi.

FİNANSAL OKURYAZARLIK Socotab Yaprak Tütün

Çiftçilerin; doğru bütçe ve finansal hedeflere yönelik planlama yapmalarını destekleyen Çiftçiler için Finansal Okuryazarlık Projesi ile Socotab Yaprak Tütün ödül aldı. DÜNYA Gazetesi Yazarı, Fütürist, İş Stratejisti, Ufuk Tarhan, ödülü Socotab Yaprak Tütün Agronomi Şefi Damla Baysal Sivritepe’ye takdim etti.

GENÇ-LC Waikiki

Deprem sonrası 13-16 yaş arasındaki gençlere sörf eğitimi vererek sosyalleşmelerini sağlayan Hatay Sörf Merkezi Projesi İle LC Waikiki bu kategorinin kazananı oldu. Sponsorlardan Turkcell Sürdürülebilirlik Yöneticisi Gizem Elgün, LC Waikiki Kurumsal İletişim Yöneticisi Enes Güray’a ödülü verdi.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİM-Trakya Elektrik Dağıtım

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin Projesi İle Trakya Elektrik Dağıtım ödüle layık görüldü. Trakya Elektrik Dağıtım Kurumsal İletişim Yöneticisi Burak Baran’a ödülünü Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay takdim etti.

GİRİŞİMCİLİK-Hepsiburada

Başladığı günden bu yana 58 bin girişimci kadını ve 280 kadın kooperatifini e-ticarete kazandıran Hepsiburada, Girişimici Kadınlara Teknoloji Gücü Programı Projesi ile bu kategorinin kazananı oldu. DÜNYA Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay, Hepsiburada Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Kıdemli Müdürü Duygu Çavdar ve ekinden Mana Posacı, Rumeysa Boyraz, Beyzanur İyitütüncü’ye ödülü verdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA AMAÇLARINI DESTEKLEME Aydem Enerji

Leyleklere Yeni Yuva projesi ile Aydem Enerji oldu. DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Barış Ferit Parlak, Aydem Enerji Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyim Müdürleri Gizem Dağ ve Fatma İyilikçi’ye ödülü takdim etti.

KÜLTÜR SANAT Zorlu PSM

İlk Tiyatrom, İlk Konserim Projesi İle Zorlu PSM bu kategorinin kazananı oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol, Zorlu PSM Kurumsal iletişim ekibine ödülü takdim etti.

SAĞLIK-Türk Telekom

Disleksi Farkındalık Projesi ile Türk Telekom ödülün kazananı oldu. Fu Yapı’nın Başkanı Özer Ünsal, Türk Telekom Kurumsal İletişim/ Kurumsal Sosyal Sorumluluk ekibinden Pınar Bayacan ve Sinem Kovancı’ya ödülü takdim etti.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI-ÖRAV

Öğrenen Lider Öğretmen Programı Projesi ile Öğretmen Akademisi Vakfı bu kategorinin kazananı oldu. Hepsiburada’nın Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Kıdemli Müdürü Duygu Çavdar, ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy’a ödülü takdim etti.

TARIM-Superfresh

Superfresh, Tarımın Kadın Yıldızları Projesi ile ödülü aldı. DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, Kerevitaş Sürdürülebilirlik Müdürü Korcan Aydın ve SuperFresh Pazarlama Direktörü Dilek Yılmaz’a ödülü takdim etti.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Organ kaybı yaşayan fiziksel engelli bireylerin ortez ve protez ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel olarak harekete geçen ve şahsi gayretleriyle sağladığı uluslararası maddi kaynak desteği için Şehnaz Çehreli Shefik jüri özel ödülü aldı.

Ayrıca Hatay depreminden sonra kapasitesini arttıran ve afetten etkilenen vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet sunan Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi Projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı da ödüle layık görüldü.

DÜNYA Gazetesi Yazarı Burcu Kösem, Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe Yazarı Arzu Çekirge Paksoy Şehnaz Çehreli Shefik ile Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mehmet Abdullah Aksoy, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Engelli ve Yaşlı Şube Müdürü Eyyup Yıldız’a ödülü takdim etti.

SPONSORLAR

ANA SPONSOR – FU YAPI / CO-SPONSORLAR HİLTON İSTANBUL MASLAK, SANKO HOLDİNG, TRENDYOL, TURKCELL / DESTEK SPONSORLARI DALGAKIRAN, DEĞİŞİM GRUP, HEPSİBURADA, KONTEK ENERJİ, KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ, LİGNİFY, TÜRK TELEKOM, BULLS GSYO, BULLS YATIRIM ve LYDIA HOLDİNG