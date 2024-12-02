Toplumsal Fayda Ödülleri ikinci kez farkındalığı artırdı
DÜNYA Gazetesi, sosyal sorumluluk konusunda bir gazete tarafından gerçekleştirilen ilk ödül programı olan Toplumsal Fayda Ödülleri’nin ikincisiyle bir kez daha kurumların farkındalığını artırdı. Özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal projeleri, girişimleri ve çalışmaların değerlendirildiği törende 7 ana kategori ve 40 alt başlıkta ödüller verildi.
DÜNYA Gazetesi’nin özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal projeleri, girişimleri ve çalışmaları değerlendirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri ikinci kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 7 ana kategori ve ana kategorilerin altındaki 40 alt kategori olmak üzere toplam 200’ü aşkın projenin başvuru yaptığı yarışmaya 114 farklı kurum projeleriyle katıldı. Yarışmanın ‘büyük ödülü’ Gelecek Turizmde Projesi ile Anadolu Efes’e verildi.
Sunuculuğunu Başak Şengül’ün yaptığı ödül gecesinin sponsorları arasında Fu Yapı, Hilton İstanbul Maslak, Sanko Holding, Trendyol, Turkcell, Dalgakıran, Değişim Grup, Hepsiburada, Kontek Enerji, Kurukahveci Mehmet Efendi, Lignify, Türk Telekom, Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Lydia Holding yer aldı. Ödül töreninin açılışında konuşan DÜNYA Gazetesi Yazarı Burcu Kösem, bu ve benzeri ödül törenlerinin şirketlerde duyarlılık ve empati yeteneğini artırdığını belirterek, “Aslında bu yarışmaya başvuran tüm kurumlar birer ödülü hak ediyor. Küresel iklim krizinin ete kemiğe büründüğü bu ortamda daha fazla sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.
“Vatanın ve toplumun faydasına olan her şey DÜNYA’yı ilgilendirir
DÜNYA Gazetesi Yazarı Burcu Kösem açılışta yaptığı konuşmada, “Sosyal sorumluluk kapsamında firmaların çabası, verdikleri emek ve ayırdıkları bütçe itibarıyla gerçekten takdir edilmesi gereken bir çaba. Çevre başta olmak üzere hepimizin sorumluluk taşıdığı başlıklarda firmaların bu çabalarına çok ihtiyacımız var.
Ekonominin ayrılmaz bir parçası olan ve bütün tarafsızlığı ile ‘İyi’ olanı kamuoyu ile buluşturan DÜNYA Gazetesi 44 yıldır firmaların bu yatırımlarını destekledi, katkı verdi ve takdir etti. Artık toplumsal fayda ödülleri ile Dünya Gazetesi bu projeleri her yıl tarıyor, topluyor, kategorize ediyor ve ödüllendiriyor.
Benim de evladım gibi sevdiğim, bir ömür verdiğim bu gazetenin en önemli misyonu da bu zaten. Her zaman iyi olanın yanında durmayı başarması. DÜNYA Gazetesi değerli Nezih Demirkent’in hepimizin kalbine işlediği memleket ve insan sevgisi ile işini yapmaya devam etmeli. Bu bir gazeteden beklenir mi demeyin? İnsanın, vatanın, çevrenin, toplumun faydasına olan her şey DÜNYA Gazetesinden beklenir ve beklenmeli” ifadelerini kullandı.
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
Organ kaybı yaşayan fiziksel engelli bireylerin ortez ve protez ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel olarak harekete geçen ve şahsi gayretleriyle sağladığı uluslararası maddi kaynak desteği için Şehnaz Çehreli Shefik jüri özel ödülü aldı.
Ayrıca Hatay depreminden sonra kapasitesini arttıran ve afetten etkilenen vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet sunan Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi Projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı da ödüle layık görüldü.
DÜNYA Gazetesi Yazarı Burcu Kösem, Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe Yazarı Arzu Çekirge Paksoy Şehnaz Çehreli Shefik ile Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mehmet Abdullah Aksoy, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Engelli ve Yaşlı Şube Müdürü Eyyup Yıldız’a ödülü takdim etti.
SPONSORLAR
ANA SPONSOR – FU YAPI / CO-SPONSORLAR HİLTON İSTANBUL MASLAK, SANKO HOLDİNG, TRENDYOL, TURKCELL / DESTEK SPONSORLARI DALGAKIRAN, DEĞİŞİM GRUP, HEPSİBURADA, KONTEK ENERJİ, KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ, LİGNİFY, TÜRK TELEKOM, BULLS GSYO, BULLS YATIRIM ve LYDIA HOLDİNG
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