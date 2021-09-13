Toprak'tan OVP eleştirisi: Erdoğan şimdi de 2053 vizyonu söylemine sarıldı

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin Haftalık Değerlendirme Raporu hazırladı. Toprak, Orta Vadeli Program (OVP) konusunda, “Kendi imzaladığı OVP’de bile gelecek üç yıl boyunca hiçbir alanda doğru dürüst düzelme öngöremeyen, hedef koyamayan, 10 yıl önceki vaatlerinin hayal ve halkı aldatmaya yönelik olduğunu tescil eden mevcut iktidarın, bunu sağlayabilmesi ve başarması olanaksızdır.” açıklaması yaptı.

Toprak’ın raporunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

“İktidar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) okullarında okutulan ders kitabında Atatürk’ün yer aldığı bir sayfanın yırtılarak imha edilmesi yönünde okullara ve öğretmenlere uyarı yapılmasına göstermelik tepki verdi. 19 Mayıs’ı, 23 Nisan’ı, ulusal bayram günlerini kutlamamak için türlü bahaneler uyduran, Atatürk ismini taşıyan statların tamamının adını Arena’ya çeviren iktidarın Rumlarla ‘Atatürk’ tartışmasına girişmesi, inandırıcılık ve samimiyetten yoksun!

Rusya, radikal cihatçılığa karşı Suriye'yi KGAÖ'ye almak istiyor

Rusya, Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesinin ardından Orta Asya ve Kafkasya’da radikal cihatçılığın ortaya çıkması ihtimaline karşı Suriye’yi Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) üye olarak almak istiyor. KGAÖ üyesi Orta Asya ülkelerinin ordularının deneyim kazanmasını hedefleyen bu adımın sonrasında, KGAÖ üyesi ülke birliklerinin, Rusya ve Suriye ordusunun yanında Suriye’de sahaya çıkması gündeme gelebilir.

"Taliban'ın hükümeti beklentileri boğa çıkardı"

Afganistan'da 20 yıl sonra yeniden yönetime gelen Taliban'ın açıkladığı geçici hükümet, kapsayıcı ve temsil niteliği geniş hükümet beklentilerini boşa çıkartarak dünyada düş kırıklığı yarattı. Taliban’ın çizgisinde değişiklik olmadığı kanısını güçlendiren geçici kabinede, BM’nin ve ABD’nin terör listesi yanında FBI’ın arananlar listesinde bulunan isimlere yer verilmesi tepki çekti. Taliban hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, Birleşmiş Milletler'in kara listesinde yer alıyor. İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, ABD’nin ve BM’nin terör örgütleri listesinde yer alan Hakkani Hareketi’nin lideri. Pek çok katliamdan sorumlu tutulan ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) arananlar listesinde yer alan bir isim.

Taliban, Kadın Sorunları Bakanlığının lağvedildiğini açıkladı

Taliban, kabinede kadın bakana yer vermediği gibi halen var olan Kadın Sorunları Bakanlığı’nın kapatıldığını ve lağvedildiğini açıkladı. Gerek açıklanan kabine üyelerinin isimleri ve geçmişleri gerekse şeriat hukuku uygulanacağının ilan edilmesi, kadınlarla ilgili şartların belirleneceği yönündeki açıklamalar, Taliban yönetimindeki Afganistan’ın oldukça karanlık bir sürece gireceğinin somut işaretleri.

Fas seçimleri

Fas’ta 8 Eylül’de yapılan parlamento seçimleri, 2011 yılından bu yana iktidarda olan İslamcı-İhvancı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ağır hezimete uğraması, milletvekili sayısının 125’ten 12’ye inmesiyle sonuçlandı. Fas parlamentosunda liberal ve sol partiler ağırlık kazandı. Demokrasiyi sindiremeyen, muhafazakâr demokrat gömleğiyle iktidara gelip, güçlenince gerçek yüzünü ve niyetini sergileyen, inanç istismarına yönelen baskıcı politikaları uygulamaya koyan bu partiler ve iktidarlarının sonlanması, yeni dengeleri de beraberinde getirecektir.

"OVP, iktidarın 10 yıldır patinaj yaptığını ortaya koydu"

2022-2024 dönemi Orta Vadeli Plan (OVP) hedefleri, iktidarın 10 yıldır patinaj yaptığını, tek adam yönetimine geçilen son üç yılda ise ekonomideki kayıpların hızlandığını ortaya koydu. 2011’deki 2023 hedeflerinin gerisindeki yeni OVP ile yoksullaşma ve gerileme tescil edilirken CB Erdoğan şimdi de 2053 vizyonu söylemine sarıldı. 2022-2024 OVP’si ile iktidar, sürekli yinelediği 2023 hedeflerinden vazgeçtiğini, 10 yıldan bu yana halka gerçekleşmesi söz konusu olmayacak bir hayal pazarladıklarını ilan etmiştir. Kendi imzaladığı OVP’de bile gelecek üç yıl boyunca hiçbir alanda doğru dürüst düzelme öngöremeyen, hedef koyamayan, 10 yıl önceki vaatlerinin hayal ve halkı aldatmaya yönelik olduğunu yeni OVP ile resmi olarak tescil eden mevcut iktidarın bunu sağlayabilmesi ve başarması olanaksızdır. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ülkenin en büyük sorunu ve çözümlerin önündeki en büyük engel, bizzat iktidarın kendisidir.

"Normalleşmeye rağmen işsizlik yüzde 12'ye çıktı"

Temmuz 2021 İşsizlik İstatistikleri, bir ayda 506 bin kişinin işsiz kaldığını gösterdi. Normalleşme ve işyerlerinin tamamıyla açılmasına rağmen yüzde 10,6’dan yüzde 12’ye çıkan resmi işsizlik oranındaki bu sert yükseliş, önemli ölçüde iktidarın çalışanların, işverenlerin, sendikaların çağrılarına kulak tıkayıp, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) yapılan salgın desteği ödemelerini 30 Haziran’da sonlandırmasından kaynaklandı.

TÜİK’in yanı sıra istihdam resmi verisi yayınlayan diğer kuruluş İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı ağustos ayı verileri, işsizlik artışının hızlandığını gösteriyor. İşten çıkartma yasağı, KÇÖ ve NÜD ödemelerinin haziran sonundan itibaren sonlandırılmasıyla birlikte İŞKUR’a yapılan kayıtlı işsiz başvuruları, temmuz- ağustos aylarında 244 bin kişi artarak toplam 3,2 milyon kişiye yükseldi.”