Topuk kanı aldırmadı, bebeğine kayyum atandı!

Adana'da 2,5 aylık bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye karşı dava açıldı. Dava sonucu bebeğe kayyum atandı.

Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Ancak aile, çocuklarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp taburcu olduktan sonra evlerine evlerine döndü.

Sağlık Bakanlığı şikâyetçi oldu

Topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık Ocağı'na bildirdi. Sağlık Ocağı da durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti.

Aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikâyetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Baba Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.

Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

"Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz"

Çocuğuna kayyum atanmasına tepki gösteren Baba Murat Çakmak, karardan vazgeçilmesini talep etti:

“Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum."

"Bir tedbir kararı verilecek"

Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker ise, sağlıklı bir çocuk hakkında böyle bir karar verilemeyeceğini kaydetti:

"Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış.

Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor."

Topuk kanı testini yaptırmak zorunlu

Topuk kanı testi, yenidoğan bebeklerde ciddi genetik ve metabolik hastalıkların erken teşhisi için yapılan bir test. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan test ile her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor. Türkiye'de halihazırda yenidoğan bebeklerin yüzde 99'una ulaşmış durumda.