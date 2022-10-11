Torba yasa maddeleri neler? Torba yasada neler var?

TBMM, üç aylık aranın ardından çalışmaya başladı. TBMM'yi bu dönemde yoğun bir gündem beklerken, 2023 yılı bütçe görüşmelerinden torba yasa görüşmelerine kadar pek çok konu TBMM'nin gündemini oluşturacak. Torba yasada neler var, sorusu ise bu süreçte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Torba yasa kapsamında KYK borç faizlerinin silinmesinden, ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik ve doğalgaz desteği verilmesine kadar çok sayıda düzenleme yer alıyor.

Torba yasada neler var?

Torba yasanın kapsamı konusunda açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında torba yasaya dair detayları paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemelerin torba yasa içerisinde yer alacağını söyledi.

KYK borç faizleri ve icralık borçlar

Torba yasa kapsamında KYK borç faizlerinin silinmesi düzenlemesi ve icralık borçlar konusu yer alıyor. Bu düzenlemeyle hem öğrencilerinin kredi borçlarının faizlerinin silinmesi planlanırken, hem de 2 bin Türk lirası altındaki alacaklar ve varlık yönetim şirketlerine devir olmuş bazı bankaların 2 bin 500 Türk lirası altındaki alacakların düzenlenmesini kapsıyor.

KYK kredilerinde bu düzenlemeyle borçlarda ana paraya dönülecek ve bundan sonraki süreçte de öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak.

Elektrik üretimlerine vergi düzenlemesi

Yine torba yasada yer alan düzenlemeyle 50 kilovata kadar olan meslek çatılarındaki elektrik üretimleri vergiden muaf hale getirilecek.

Daha önce işverenler işçilerine yemek verdikleri takdirde bunu gider olarak yazabiliyorlardı ancak nakdi olarak verilen bu destek vergiye tabiydi. Torba yasada yer alan düzenlemeyle 51 liralık kısmı para olarak verdikleri takdirde, bunun da vergi ve sigorta primine tabi olmamasıyla ilgili bir düzenleme getirilecek. Yine işverenler çalışanlarına elektrik ve doğalgaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf tutulacaklar. Böylece işverenlerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yapacakları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.

Maske cezaları kalkıyor

Pandemi sürecinde maske kullanımı uygulamasını ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara toplamda 2,7 milyar Türk lirası ceza kesilmişti. Torba yasa düzenlemesiyle bu cezalar da uygulanmayacak.

İhracatçılara çifte pasaport geliyor

Torba yasada yer alan düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilecek. Böylece ihracatçıların yurtdışına çıkışları kolaylaştırılacak.

KKM uzatılacak

Torba yasa kapsamında KKM için belirlenen süre uzatılacak. Daha önce 2022 sonuna kadar olan KKM süresi 2023 yılının sonuna kadar uzatılacak. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar.

EYT de torba yasada olacak

Uzun süredir tartışılan EYT düzenlemesi de torba yasada yer alacak. EYT konusunun 2022 bitmeden yasalaşması ve 2023'ten itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor.